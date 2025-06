Le parole del presidente federale Gravina e del capo delegazione dell’Italia Buffon a margine della conferenza di presentazione di Gattuso come nuovo ct

A margine della conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso come nuovo ct dell’Italia, erano presenti anche Gabriele Gravina e Gianluigi Buffon.

Rispettivamente il presidente federale e il capo delegazione dell’Italia hanno commentato la scelta del nuovo commissario tecnico.

“La scelta di Gattuso è stata condivisa e ringrazio Buffon. Il suo è stato un ruolo determinante per un progetto che a breve presenteremo. È stata una scelta condivisa per l’uomo, capace di motivare, e come tecnico. Siamo convinti delle qualità di Rino come allenatore“, ha esordito Gravina.

Il presidente ha poi presentato tutto il nuovo progetto degli Azzurri: “Avvieremo un progetto con Prandelli supportato da Perrotta e Zambrotta, che caleranno nella realtà del nostro calcio l’idea di sviluppare la capacità tecnica dei nostri vivai. Sarà un supporto al settore giovanile che offrirà grandissimi vantaggi. Questo sarà un ulteriore progetto che viaggerà in maniera autonoma e parallela al progetto del CT. Con Gattuso collaboreranno Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli. Ci siamo rivolti a coloro che sanno il valore della maglia azzurra“.

Italia, le parole di Gravina e Buffon

Anche Gianluigi Buffon ha risposto a delle domande arrivate circa la scelta di Gattuso: “L’intervista di Enrique all’epoca del Valencia? Certifica quello che penso. Ogni volta che incontravamo le squadre di Rino, parlo da giocatore, la sensazione era di giocare contro una squadra complicata. In campo lo noti subito se dietro c’è una mano capace. Rino ha questa natura e nessuno la toglierà mai, ma è anche un allenatore con esperienza in tutta Europa che ha sentito il desiderio di evolversi e migliorarsi. Quando mettiamo un’etichetta non vogliamo andare ad approfondire, mentre chi lavora nel calcio deve fare ragionamenti diversi“.

Il presidente federale è poi tornato anche sull’addio con Spalletti: “È una ferita. Quando interrompi un rapporto splendido fa male. È stata una persona straordinaria. Noi dovevamo dare in tempi brevi una risposta concreta e insieme a Rino abbiamo avuto modo di confrontarci. La sintonia è stata perfetta nel tracciare un percorso che speriamo possa dare una svolta per portare l’Italia ai Mondiali“.

Su Ranieri

Gravina ha anche risposto a una domanda circa l’interessamento mostrato nei confronti di Claudio Ranieri dopo l’addio con Spalletti: “C’è stato un incontro, con massimo rispetto nei rapporti. Non eravamo fissi su di lui, avevamo già delle alternative. Con Dan Friedkin, con il quale ho un ottimo rapporto, abbiamo parlato. Non c’erano però le condizioni di andare oltre, per una scelta reciproca“.

In conclusione, ancora Gianluigi Buffon su Gattuso: “A questi livelli cambia poco la “forza” di un allenatore. Dipende dalle caratteristiche richieste in determinati momenti e da determinate squadre. Per questo lo abbiamo scelto“.