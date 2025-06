Euro U21, l’Italia si ferma ai quarti: la Germania vince 3-2 ai supplementari

Italia Under 21 – Imago

L’Italia trascina la partita ai supplementari in 9 contro 11, poi perde 3-2: decide Rohl al 117° minuto

Si ferma ai quarti di finale il cammino dell’Italia all’Europeo Under 21. Gli azzurrini di Carmine Nunziata sono stati eliminati dalla Germania.

Finisce 3-2 ai tempi supplementari, con il gol decisivo di Merlin Rohl, centrocampista classe 2002 del Friburgo, a tre minuti dalla fine.

Un epilogo amaro per l’Italia che ha lottato fino alla fine nonostante la doppia inferiorità numerica, per le espulsioni di Gnonto e Zanotti. Sotto 2-1 (azzurri in vantaggio con Koleosho, poi le reti di Woltemade e Weiper), i ragazzi di Nunziata sono riusciti a pareggiare al 96° minuto con la splendida punizione sotto l’incrocio di Ambrosino.

L’epilogo ai tempi supplementari, in cui l’Italia ha provato a lottare in 9 contro 11, ma poi ha ceduto a 3 minuti dalla fine. La Germania accede così in semifinale dove affronterà la Francia. Nell’altra semifinale si affronteranno Inghilterra e Olanda.