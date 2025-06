Germania-Italia Under 21, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte degli allenatori di Germania e Italia Under 21 per il match valido per i quarti di finale degli Europei

L’Italia Under 21 torna in campo per i quarti di finale degli Europei. Gli azzurrini affronteranno la Germania con l’obiettivo di qualificarsi in semifinale.

Nel suo percorso la squadra di Nunziata è arrivata a pari merito nel gruppo A dietro alla Spagna, che ha avuto un miglior posizionamento per la differenza reti.

Contro la squadra allenata da Denia è arrivato un pareggio, mentre con Slovacchia e Romania l’Italia Under 21 ha trionfato per 1-0.

Di seguito le formazioni ufficiali e le scelte di Di Salvo e Nunziata per la gara valida per i quarti di finale degli Europei.

Le formazioni ufficiali di Italia-Germania Under 21

GERMANIA UNDER 21 (4-3-3): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Reitz, Martel, Nebel; Gruda, Tresoldi, Woltemade. A disp.: Ernst, Noll, Knauff, Rohl, Thielmann, Ulrich, Oermann, Siebert, Jander, Weiper, Baum, Wanner. CT: Di Salvo

ITALIA UNDER 21 (3-4-2-1): Desplanches; Ghilardi, Coppola, Pirola; Zanotti, Prati, Ndour, Ruggeri; Fabbian, Koleosho; Gnonto. A disp.: Zacchi, Sassi, Casadei, Ambrosino, Baldanzi, Kayode, Turicchia, Doumbia, Guarino, Pisilli, Fazzini, Bianco. CT: Nunziata

Dove vedere Germania-Italia Under 21 in tv e streaming

La gara tra Germania e Italia Under 21 si giocherà domenica 22 giugno alle ore 21:00 alla MOL Arena di Dunajska Streda, in Slovacchia.

Il match sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1, mentre in streaming sarà possibile vedere la partita su RaiPlay.