Italia, a San Siro passa la Germania 1-2: ora gli Azzurri si giocano tutto a Dortmund

L’Italia subisce la rimonta da parte della Germania a San Siro: 1-2 il risultato finale.

L’Italia esce sconfitta da San Siro contro la Germania per 1-2, in una partita che ha evidenziato più ombre che luci per la squadra di Spalletti. Non è bastato un ottimo primo tempo: a Sandro Tonali. rispondono Kleindienst e Goretzka nella ripresa.

Se è vero che il risultato è frutto di episodi – due colpi di testa tedeschi su calci piazzati – è altrettanto chiaro che gli Azzurri hanno mostrato limiti strutturali difficili da ignorare.

Dal punto di vista individuale, alcuni segnali incoraggianti sono arrivati, soprattutto da Tonali e Barella, sempre generosi in mezzo al campo. Tuttavia, serve maggiore concretezza in attacco e, soprattutto, una difesa più solida e attenta.

La sconfitta complica il cammino degli Azzurri, che ora dovranno giocarsi tutto nel ritorno a Dortmund.