La Germania conduce per 3-0 dopo i primi 45 minuti contro l’Italia di Spalletti: cosa è successo nel primo tempo

Amaro il primo tempo del ritorno dei quarti di Nations League per gli Azzurri.

Dopo i primi 45 minuti, il risultato è di 3-0 in favore degli uomini di Nagelsmann.

Per i tedeschi a segno Kimmich, Musiala e Kleindiest, in chiusura di primo tempo.

Ecco quanto accaduto nel corso della prima frazione di gioco.

Germania-Italia, è 3-0 dopo i primi 45′

Gli Azzurri sono sotto di 3 al termine della prima frazione di gioco contro la Germania. Al 30′ l’ha sbloccata Kimmich, a segno dagli 11 metri dopo un contatto giudicato falloso in area di rigore ai danni di Kleindiest. Poco dopo, al minuto 36, a segno anche Musiala. Il secondo gol dei tedeschi ha però suscitato non pochi dubbi: la Germania ha infatti guadagnato un calcio d’angolo in seguito a un tiro dalla distanza respinto lateralmente da Donnarumma. Mentre Kimmich si avvicina alla bandierina, il portiere azzurro e tutti i suoi compagni si sono fermati per protestare con l’arbitro. Il calciatore del Bayern Monaco ha battuto rapidamente il corner trovando Musiala tutto solo all’interno dell’area piccola. Rete a porta vuota del numero 10 tedesco. Il terzo gol, invece, messo a segno da Kleindiest di testa. È 3-0 per gli uomini di Nagelsmann dopo i primi 45.