Le formazioni ufficiali scelte da Nagelsmann e Spalletti per la sfida di Nations League tra Germania e Italia.

Dopo la sconfitta per 1-2 nel quarto di finale di Nations League d’andata, l’Italia si prepara a sfidare di nuovo la Germania.

Per gli Azzurri raggiungere la semifinale sarebbe un traguardo importante, perchè permetterebbe alla squadra di Spalletti di essere inserita nel Gruppo A delle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026, ovvero quello con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo.

In caso di sconfitta, invece, gli Azzurri finirebbero nel Gruppo I con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.

Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle formazioni ufficiali scelte dai due commissari tecnici.

Le formazioni ufficiali di Germania-Italia

Germania (3-4-2-1): Baumann; Schlotterbeck, Rudiger, Tah; Kimmich, Stiller, Goretzka, Mittelstadt; Sané, Musiala; Kleindienst. CT Nagelsmann

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Bastoni, Buongiorno; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean. CT Spalletti

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara tra Germania e Italia, in programma domenica 23 marzo alle 20:45, sarà giocata al Signal Iduna Park di Dortmund. Partita valida per i quarti di finale di UEFA Nations League, trasmessa in diretta tv su Rai 1.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Rai Play.