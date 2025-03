Italia-Germania, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali scelte dai due c.t. per Italia-Germania, andata dei quarti di finale di Nations League

Si fermano i campionati ma non le emozioni date dal grande calcio. Giovedì 20 marzo andrà in scena uno dei grandi classici del calcio Mondiale, quello tra Italia e Germania.

La sfida, che andrà in scena allo stadio San Siro di Milano, sarà valida per l’andata dei quarti di finale di UEFA Nations League. Ma varrà molto anche in chiave qualificazione al prossimo Mondiale del 2026.

Competizione in cui sono ancora in corsa per il titolo anche Olanda e Spagna, Croazia e Francia oltre a Danimarca e Portogallo.

Queste intanto le formazioni ufficiali scelte dai due c.t. per Italia-Germania, primo round del confronto che vedrà gli Azzurri andare poi in Germania domenica 23 marzo.

Le formazioni ufficiali di Italia-Germania

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori, Kean. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Buongiorno, Ricci, Maldini, Lucca, Frattesi, Ruggeri, Zaccagni, Casadei.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Goretzka, Gross; Amiri, Musiala, Sané; Burkardt. Allenatore: Nagelsmann.

A disposizione: Nubel, Ortega, Koch, Kleindiest, Undav, Leweling, Schlotterbeck, Stiller, Bisseck, Mittelstadt, Adeyemi, Andrich.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara tra Italia e Germania, in programma giovedì 20 marzo alle 20:45, sarà giocata allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano. Partita valida per i quarti di finale di UEFA Nations League, trasmessa in diretta tv su Rai 1.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Rai Play.