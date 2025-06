Italia, Gattuso è il nuovo CT: il comunicato ufficiale

Gennaro Gattuso (imago)

È Gennaro Gattuso il sostituto di Spalletti sulla panchina dell’Italia: lo ha annunciato la Federazione con un comunicato ufficiale

Gennaro Gattuso è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale, ora è ufficiale.

Toccherà all’ex Milan – tra le altre – sostituire Luciano Spalletti, esonerato al termine della pesante sconfitta contro la Norvegia dello scorso 6 giugno.

Il 47enne calabrese, reduce dall’esperienza croata con l’Hajduk Spalato, avrà il compito di ottenere una qualificazione al Mondiale 2026 che al momento sembra ardua, dovendo passare quasi certamente dai playoff.

Di seguito, il comunicato ufficiale della FIGC.

Italia, Gattuso è il nuovo CT

“La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma”.

Gravina, a tal proposito, ha dichiarato: “Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della FIGC di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”.