Le parole di Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia, dopo la partita contro la Norvegia valida per le qualificazioni ai Mondiali

L’Italia perde 1-4 contro la Norvegia a San Siro grazie alle reti di Pio Esposito, a cui hanno risposto Nusa, Haaland due volte e Strand Larsen, e resta così al secondo posto, proprio dietro agli avversari di questa sera.

Nonostante sia terminato il girone, gli azzurri dovranno guadagnarsi ancora la qualificazione ai Mondiali vincendo ai Playoff, in programma a marzo 2026.

Dopo la partita, il commissario tecnico della Nazionale ha parlato ai microfoni della Rai.

Gattuso ha cominciato dicendo: “Innanzitutto dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi per il risultato pesante. Peccato, avevamo fatto un bel primo tempo, da squadra vera. La delusione più grande è il secondo, ma complimenti a loro e noi ci lecchiamo le ferite. Chiedo ancora scusa, ma dobbiamo ripartire dal primo tempo”.

Italia, le parole di Gattuso

Il c.t. della Nazionale ha poi continuato: “Siamo mancati sulle distanze, nel primo tempo eravamo compatti. Abbiamo cominciato a perdere palla e dar campo a loro. Ce li siamo portati in area in questo modo”.

Sul futuro ha ammesso: “Dobbiamo ripartire dal primo tempo, eravamo compatti e sempre nelle posizioni giuste. La partita è cambiata dal loro tiro in porta nel secondo tempo, abbiamo iniziato a impaurirci”.