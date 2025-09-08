Italia, Gattuso: “Vittoria fondamentale, ma siamo dei pazzi”

La parole di Gennaro Gattuso al termine di Israele-Italia

Fatica, soffre, ma alla fine vince l’Italia contro Israele a Debrecem. Per due volte gli azzurri vanno sotto e per due volte Kean la pareggia.

Poi Politano e Raspadori danno l’illusione di chiudere la partita sul 4-2, prima di dei gol dei padroni di casa con un autogol di Bastoni (il secondo dopo quello di Locatelli) e il secondo gol della partita di Dor Peretz.

Sembrava destinata a un 4-4 finale la partita, ma il gol di Tonali al 91′ ha riportato la nazionale di Gattuso in vantaggio, questa volta in maniera definitiva col 5-4 finale.

Una vittoria tanto pazza quanto pesante, che riporta la nostra Nazionale a pari punti proprio con Israele nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. Nel post partita, anche lo stesso Gattuso ha parlato della gara ai microfoni di RAI Sport.

Italia, Gattuso: “Oggi c’era da morire”

Gattuso ha iniziato parlando delle emozioni forti di questa partita: “C’era da morire oggi. Ci hanno sorpreso un po’all’inizio, anche se li mettevamo in difficoltà quando sviluppavamo. La gamba oggi non era brillantissima, ci sta, la seconda partita è sempre così. Ci teniamo una vittoria fondamentale, ma siamo dei pazzi, abbiamo preso dei gol assurdi“.

Per poi proseguire proprio sull’aspetto dei gol presi: “Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto perché siamo troppo fragili. I ragazzi lo sanno ma è un problema mio, non loro“.

Gattuso: “Bisogna dare merito ai ragazzi per aver sempre reagito”

Il CT ha poi aggiunto: “Bisogna dare merito ai ragazzi per aver reagito dopo ogni gol. Il dato di fatto è che non si possono concedere gol come quelli di oggi. Non è una critica ai giocatori, ma una cosa mia che dobbiamo migliorare“.

Infine ha concluso: “Nonostante non fosse una grandissima giornata abbiamo avuto mentalità, c’è stato cuore ed energia. In una partita del genere ci vuole anche un po’ di furbizia sul 4-2, ma adesso godiamoci la vittoria. Ringrazierò i ragazzi, se vogliamo fare qualcosa di importante dobbiamo migliorare ma i ragazzi lo sanno“.