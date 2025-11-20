Italia, Gattuso: “Avanti con fiducia, dobbiamo lavorare sulle nostre fragilità”

Gennaro Gattuso (IMAGO)

Le parole di Gennaro Gattuso, c.t. dell’Italia, dopo il sorteggio dei playoff validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali

L’Italia ha appena scoperto quali saranno le sue avversarie ai playoff di qualificazione per i prossimi Mondiali.

In semifinale gli azzurri ospiteranno l’Irlanda del Nord, e in caso di vittoria disputerebbero la finale, in trasferta, contro la vincitrice tra Bosnia e Galles.

Il c.t. dell’Italia, Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del sorteggio, andato in scena a Zurigo.

Ha cominciato dicendo: “Irlanda del Nord? Squadra fisica, non mollano mai. Dobbiamo giocarcela, lo sto di endo da tre mesi. Sapevamo che dovevamo passare dal playoff. È un percorso che dobbiamo migliorare, guardiamo con fiducia in avanti”.

Italia, le parole di Gattuso

Ha poi proseguito così: “Stage? Non sta a me decidere, abbiamo un Presidente e chi si occupa di questi. Più giorni abbiamo per stare insieme meglio è. Ci rivedremo alla 30esima giornata, da parte mia devo pensare a come stare a contatto con i giocatori e parlarci. Non solo di calcio. Speriamo di fare le robe nel verso giusto”.

Ha poi aggiunto: “Penso che il problema non sia tattico, i moduli hanno pro e contro. Dobbiamo lavorare sulla nostra fragilità, quando facciamo le robe fatte bene siamo competitivi. Non puoi permetterti di fare errori come l’altra sera. Di moduli avremo tempo, ora studieremo gli avversari. Vediamo di fare meno danni possibili”.

Infine ha concluso parlando di Chiesa: “Il problema di Chiesa lo sapete bene, lo chiamo a ogni convocazione. Il problema non è Gattuso, ce l’ha lui. Lo sapete bene”.

