Italia, Gattuso: “Vogliamo far tornare l’entusiasmo agli italiani”

Gattuso-Bonucci (IMAGO)

Le parole di Gennaro Gattuso, CT dell’Italia, al termine della sfida contro l’Estonia

Inizia col piede giusto l’era Gattuso per la Nazionale, che vince 5-0 la prima col nuovo CT contro l’Estonia.

Dopo un primo tempo in cui gli azzurri non riescono a sbloccarla, succede tutto nella ripresa, con Moise Kean che la sblocca segnando il primo gol del nuovo ciclo al 58′.

Dopo il gol dell’attaccante della Fiorentina, sono state la doppietta di Retegui e il gol di Raspadori e quello di Bastoni a blindare il risultato.

Al termine della partita, Gennaro Gattuso ha parlato della partita dei suoi ai microfoni di RAI Sport. Di seguito le sue parole.

Italia, le parole di Gattuso

Gattuso ha iniziato facendo i complimenti alla squadra: “Bisogna ringraziare i ragazzi per la prestazione che hanno fatto. Nel primo tempo è mancato solo il gol ma hanno fatto una buona partita. L’ambiente mi è piaciuto molto. La pima è andata, adesso ce n’è un’atra molto difficile, oggi complimenti ai ragazzi, adesso pensiamo alla prossima”.

Per poi proseguire: “Kean e Retegui insieme? Vanno fati i complimenti a tutta la squadra. Abbiamo giocato con due attaccanti e abbiamo messo in preventivo qualche ripartenza. Giocando così ti esponi a qualche rischio, ma contro una squadra che aveva qualcosina in meno di noi era giusto giocare in maniera offensiva“.

Moise Kean e Mateo Retegui (imago)

Gattuso: “Devo ringraziare questo gruppo”

Il CT ha parlato anche dell’obiettivo Mondiale: “Io devo ringraziare questo gruppo di lavoro. Noi abbiamo un obiettivo per far felice la gente e far tornare l’entusiasmo agli italiani“.

Infine, ha concluso: “A me piace una squadra che se sbaglia si sbatte e corre su ogni pallone. Adesso dobbiamo recuperare e poi passare con la testa a lunedì“.