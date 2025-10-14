Italia, Gattuso: “Oggi avevamo tutto da perdere, ma siamo stati bravi”

Gennaro Gattuso, ct Italia (Imago)

Le parole di Gennaro Gattuso dopo la sfida tra la sua Italia e Israele.

La sfida tra Italia e Israele termina 3-0. Decisive le reti di Retegui (doppietta) e Mancini, che permettono agli Azzurri di conquistare aritmeticamente un posto ai playoff per raggiungere la qualificazione al prossimo mondiale.

Al termine del match, il Commissario Tecnico italiano Gennaro Gattuso ha commentato la partita.

“Siamo stati bravi, la partita di un mese fa ce la ricordiamo tutti perché ci hanno portato a spasso. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, sono soddisfatto anche del fatto di non aver preso gol, che è molto importante per noi. Abbiamo mostrato grande spirito, facendo la partita che dovevamo: oggi avevamo tutto da perdere. Siamo stati molto bravi secondo me”, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete del ct azzurro.

Gennaro Gattuso, ct dell’Italia (Imago)

Italia, le parole di Gattuso

Gattuso ha commentato: “Dobbiamo saper soffrire, dobbiamo essere questi con grande mentalità. Con la palla abbiamo qualità, ma dobbiamo ritrovare quella compattezza che ci serve”.

E per concludere: “Adesso dobbiamo sperare che Dio ce la mandi buona, che non perdiamo giocatori. Poi a novembre ci rivedremo, faremo due partite serie e proveremo anche qualcuno che ha avuto meno spazio per riuscire a formare quel nucleo compatto che riesce a stare bene insieme dentro e fuori dal campo.