Le parole del ct Gattuso a pochi giorni dalla sfida della sua Italia contro l’Estonia

L’Italia prosegue il suo cammino nelle qualificazioni al Mondiale del 2026. Dopo aver raccolto 9 punti nelle prime 4 gare, gli Azzurri si preparano ad affrontare – sabato 11 ottobre, alle ore 20.45 – l’Estonia.

Così il c.t. dell’Italia Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, ha presentato la sfida: “Rispetto a settembre ci sono tante cose da correggere, non solo in difesa. Dobbiamo annusare il pericolo e non dare mai nulla per scontato. I ragazzi li ho visti molto meglio rispetto a un mese fa. Dobbiamo stare attenti perché abbiamo tutto da perdere. Difesa a 3? Un allenatore deve fare tutto, il mio ego deve essere messo da parte. Personalmente non mi piace, ma devo scegliere quello che è meglio per la squadra. Sto facendo spendere tanti soldi alla federazione per guardare più partite possibili in giro per l’Europa. Dispiace che qualcuno non sia stato chiamato ma la logica è sempre la stessa: se c’è qualcuno da premiare lo faremo“.

Per poi aggiungere sulle varie convocazioni: “I sostituti di Politano e Zaccagni? Abbiamo preso queste scelte perché giocheremo due partite completamente diverse. Nella prima partita andremo in un modo e nell’altra in maniera differente. I giocatori che sono arrivati ci daranno una grossa mano. Ahanor e Tresoldi? Parliamo di loro da un po’, sono giocatori che potranno vestire questa maglia e ci stiamo lavorando. Vedremo cosa si può fare. Chiesa? Gli parlo tanto, sa cosa penso ma non è ancora al cento per cento, deve risolvere delle problematiche. Cambiaghi e Nicolussi? Il primo è bravo sia avanti che dietro, il secondo ha qualità come vertice basso, ero curioso di vederlo. Spinazzola? Lo vedo nel suo ruolo in difesa, ma può fare anche spezzoni in avanti. È sempre stato sfortunato con gli infortuni. L’ho chiamato ed è stato subito disponibile, a 32 anni non è facile vedere questo entusiasmo, l’ho apprezzato molto“.

Italia, le parole di Gattuso in vista dell’Estonia

Il c.t. degli Azzurri ha poi proseguito: “Milan-Como in Australia? Per le cifre di cui si parla è giusto che le società prendo in considerazione queste proposte. È qualcosa di nuovo e positivo per il nostro calcio. Cambi? Noi dobbiamo solo pensare a fare il nostro e lavorare. Non c’è una bella aria all’esterno, martedì andremo a Udine e ci sarà pochissima gente per la situazione in Israele. Fa male al cuore vedere innocenti e bambini perdere la vita. Ma noi dobbiamo andare al Mondiale e ce la metteremo tutta. Prima pensiamo all’Estonia, poi vediamo per i cambi“.

Per concludere con: “Attaccanti? I numeri dicono che stanno facendo bene, anche a livello di buon umore. Poi vedremo atleticamente come va. Raspadori esterno all’Atletico? Anche io l’avevo usato in quella posizione. Per me le coppie esterne sono lui e Cambiaghi. Kean? Gli ho detto che deve dare qualcosa in più perché abbiamo bisogno di lui e della sua voglia. Cannavaro? L’ho sentito e gli ho detto c***o, io sono qui in trincea (ride, ndr) e tu ti profumi, metti il gel e sei già al Mondiale. Ricci oscurato da Modric? Spero possa farsi valere e trovare il suo spazio. Osservando Luka può imparare molto“.