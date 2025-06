Gattuso sarà il prossimo CT della Nazionale: previste le firme settimana prossima

Gennaro Gattuso sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana, come già anticipato negli scorsi giorni.

L’accordo verrà definito nei dettagli la settimana prossima ma l’incontro con Gravina di ieri, giovedì 12 giugno, è andato molto bene.

Si va verso un anno di contratto perché l’Italia ha l’obiettivo di arrivare al Mondiale affinché poi il progetto possa continuare. L’allenatore è atteso per le firme la prossima settimana.

Sarà un progetto molto ampio che vedrà l’inserimento di Prandelli come figura di coordinamento tra il settore giovanile della Federazione e il vivaio dei club. A far parte dello staff ci sarà poi Bonucci. Ci sarà anche la possibilità poi anche per alcuni ex azzurri a dare una mano al Club Italia per avere una struttura diversa. Si fanno quindi i nomi di Zambrotta e Perrotta. La settimana prossima si capirà poi bene la definizione dei loro ruoli.