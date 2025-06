Senso d’appartenenza e carattere: l’Italia sceglie Gattuso

L’Italia ha scelto Gennaro Gattuso: l’ex allenatore del Napoli sarà il nuovo commissario tecnico dopo Luciano Spalletti

Tempo di cambiamenti e scelte importanti. L’Italia sta affrontando un momento complicato nel suo percorso verso i Mondiali 2026, e la FIGC ha preso la decisione di separarsi da Luciano Spalletti. L’allenatore scelto dalla Federazione è Gennaro Gattuso, reduce dall’avventura sulla panchina dell’Hajduk Spalato.

Spalletti aveva annunciato di essere stato sollevato dall’incarico nella conferenza stampa prima della sua ultima partita. L’ex Napoli, infatti, ha concluso la sua esperienza in azzurro con la vittoria per 2-0 sulla Moldavia, grazie alle reti di Raspadori e Cambiaso.

Dopo la rinuncia di Claudio Ranieri, la Federazione italiana ha scelto di puntare su Gattuso per guidare la Nazionale. Una decisione che si basa sul forte senso d’appartenenza alla maglia azzurra, ma anche sul carattere e l’esperienza. Ma ci arriveremo.

Nel frattempo, l’Italia si trova in terza posizione nel girone I, con 3 punti in due partite. Guida la Norvegia a quota 12, mentre Israele è al secondo posto con 6 punti e una gara in più rispetto agli azzurri. Gattuso partirà con l’Italia dalle gare di settembre, ma il suo lavoro sulla panchina della Nazionale comincerà già da prima.

Il legame con l’Italia e il carattere: la scelta di Gattuso

Come anticipato, una delle idee della Federazione era ripartire dagli ex campioni del mondo del 2006. L’allenatore ha aperto subito al dialogo, mostrando voglia di affrontare una nuova avventura in azzurro dopo le 73 presenze da giocatore.

Il legame con l’Italia e il forte senso d’appartenenza, dunque, sono due dei punti di forza della scelta della Federazione. Gattuso ha sempre mostrato un carattere forte, sia in campo sia in panchina, e secondo la FIGC è la soluzione più adatta per prendere in mano la squadra in un momento così difficile. Inoltre, l’ex centrocampista ha già collezionato esperienze alla guida di diversi club europei, tra cui Napoli e Milan.

La carriera da allenatore di Gattuso

La carriera in panchina di Gattuso è cominciata dal Sion, con cui ha ricoperto il ruolo di allenatore-giocatore. L’ex centrocampista ha poi guidato Palermo e OFI Creta, due avventure durate però pochi mesi. Dopo due stagioni sulla panchina del Pisa, con cui aveva ottenuto anche una promozione in Serie B, Gattuso è tornato al Milan, ma come allenatore: in pochi mesi era passato dall’Under 19 alla prima squadra, piazzandosi al sesto e al quinto posto nelle stagioni 2017/18 e 2018/19.

Nel 2019 l’esperienza con il Napoli, durata per due annate, prima di trasferirsi per la prima volta in Spagna, dove ha allenato il Valencia. Nelle ultime due stagioni Gattuso ha guidato rispettivamente il Marsiglia, chiudendo al nono posto in Ligue 1, e l’Hajduk Spalato, con cui è arrivato terzo nel campionato croato.

Adesso per l’ex Milan è tutto pronto: la nuova avventura di Gattuso si dipinge ancora una volta di azzurro.