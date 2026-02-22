Atalanta-Napoli, il CT dell’Italia Gattuso allo stadio: occhi puntati su Ahanor e Vergara

Il CT della Nazionale sarà sugli spalti della New Balance Arena per assistere al match tra l’Atalanta e il Napoli

Gennaro Gattuso sarà presente alla New Balance Arena di Bergamo per il match di campionato tra Atalanta e Napoli. Il CT è al lavoro per definire la lista degli Azzurri che il prossimo 26 marzo affronteranno l’Irlanda del Nord.

Il match, valevole per la semifinale playoff delle qualificazioni al Mondiale, si disputerà proprio nello stadio dell’Atalanta. La presenza di Gattuso a Bergamo sembra un antipasto per quella che sarà, per il momento, la sfida più importante della sua esperienza sulla panchina dell’Italia.

L’allenatore osserverà diversi giocatori. Tra questi ci sono Antonio Vergara del Napoli e Honest Ahanor dell’Atalanta. L’esterno azzurro e il difensore nerazzurro sono solo due dei giocatori più promettenti dell’attuale panorama calcistico italiano.

Gattuso e il suo staff tengono d’occhio il giocatore del Napoli e quello dell’Atalanta. Il CT ha già fatto capire di voler puntare sui giovani, affidando più volte la maglia Azzurra a Pio Esposito, classe 2005, dell’Inter