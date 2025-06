Le ultime notizie dall’allenamento dell’Italia: tutti in gruppo tranne Di Lorenzo e Gatti che hanno svolto un lavoro differenziato.

Continua il lavoro della Nazionale italiana in vista delle sfide per la Qualificazione ai Mondiali, in programma venerdì 6 giugno contro la Norvegia e lunedì 9 giugno contro la Moldavia.

Presenti all’allenamento di oggi, martedì 3 giugno, anche tutti i giocatori dell’Inter e Donnarumma che sono stati impegnati sabato scorso nella finale di Champions League.

Nessun problema per Gatti. Dopo due giorni di carico Spalletti ha preferito per il difensore bianconero un allenamento più leggero. Rimandate quindi le prove partita in vista di Oslo. Continua invece il lavoro differenziato Di Lorenzo che tornerà da domani, mercoledì 4 giugno, in gruppo.

A bordo campo, insieme a Spalletti, durante l’allenamento c’era anche Gianluigi Buffon.

Italia, il calendario delle prossime sfide

La Nazionale italiana si sta allenando in vista dei prossimi match per la Qualificazione ai prossimi Mondiali.

Venerdì 6 giugno ci sarà la sfida contro la Norvegia, tre giorni dopo invece è previsto il match contro la Moldavia.