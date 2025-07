Italia femminile, Soncin: “Tutti dicevano che avremmo fatto fatica a passare il girone”

Le parole dell’allenatore dell’Italia femminile in conferenza stampa dopo l’eliminazione dell’Europeo contro l’Inghilterra.

L’Italia Femminile è fuori dall’Europeo. Ad accedere alla finale della competizione è l’Inghilterra che vince per 2-1 dopo i tempi supplementari. Un percorso, quello delle azzurre, comunque fantastico che lo stesso ct Soncin ha voluto sottolineare in conferenza stampa.

Soncin ha iniziato dicendo: “Così fa male, però dobbiamo essere orgogliose per il percorso che abbiamo fatto. Dopo il girone dicevano che avremmo fatto fatica, eravamo a un minuto dalla finale: meritavano un finale differente, ma questo è il calcio. C’è amarezza, ma soprattutto orgoglio. Orgogliosi di quello che è stato”.

Sul futuro ha proseguito: “Sono state gettate le basi per continuare a crescere. Il fatto di non averla raggiunta può darci un ulteriore stimolo per continuare a crescere”. Sull’episodio che ha condannato l’Italia: “Calcio di rigore? L’ho vista di sfuggita. Sì trattenevano a vicenda, chiedo a voi : dall’altra parte l’avrebbero fischiato?”

Sul movimento ha aggiunto: “Stiamo strutturando bene i settori giovanili, serve tempo per costruire le giocatrici. I frutti si raccolgono nel medio periodo: è un percorso condiviso, questi risultati possono dare maggior convinzione alle ragazze e possono essere da stimolo per le nuove ragazze che sognano di vestire la maglia azzurra”. Infine sulla strada fatta: “È stato un percorso che può aver fatto sognare le bambine e anche i bambini che guardando le ragazze giocare”.