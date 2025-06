Federico Chiesa ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. L’attaccante ha parlato del Liverpool, la Nazionale e il calciomercato

Federico Chiesa lavora per tornare protagonista. Dopo una stagione in chiaroscuro con il Liverpool, l’attaccante vuole tornare al livello messo in mostra post Euro 2020.

In un’intervista al Corriere dello Sport, l’ex Juve ha parlato della sua esperienza in Inghilterra: “Nei primi mesi le difficoltà non sono mancate, ho provato frustrazione per essere indietro rispetto al gruppo”.

Chiesa ha giocato poco a causa di infortuni e scelte tecniche di Arne Slot. Il giocatore, però, ha espresso parole di stima per l’allenatore deli Liverpool: “Potevo mettermi a discutere le scelte di Slot? Con me è sempre stato rispettosissimo”.

Federico Chiesa ha parlato del suo futuro: “L’anno è finito, ma è un’esperienza che rifarei. Mi siederò al tavolo con Ramadani e la mia famiglia per individuare la soluzione. Restare a Liverpool non mi dispiacerebbe”.

“Non possiamo fallire l’obiettivo Mondiale”

L’attaccante ex Juventus e Fiorentina ha parlato della Nazionale, prossima alle sfide di qualificazione ai Mondiali 2026. Contro la Norvegia e Moldova, Spalletti dovrà fare i conti con diverse assenze. A riguardo Chiesa ha detto:

“È dura, ma Spalletti può dare molto alla squadra. Non possiamo fallire l’obiettivo per la terza volta di seguito, siamo l’Italia. Rivoglio la maglia della Nazionale”.

Federico Chiesa, Liverpool (Imago)

“Mercato? Non ho avuto contatti”

Chiesa ha parlato di alcuni ex compagni della Juventus e delle voci di mercato che lo riguardano: “Che Szczesny e Rabiot fossero fuori dal progetto lo sapevamo tutti. Le esclusioni di Fagioli e Danilo mi hanno stupito. Motta con me è stato chiaro: non mi servi, cercati una squadra. Gli ho detto che ero pronto a lottare ma non c’è stato niente da fare”.

Sull’accostamento al Napoli il giocatore ha risposto: “Non ho avuto contatti diretti con nessuno. Non ho mai sentito Conte, giusto un messaggio di auguri ad Allegri. Lui è un grande, ha carisma, gestione e sensibilità”.