Italia, Fabbian: “Un onore vestire la maglia azzurra, dobbiamo qualificarci al Mondiale”

Le parole di Fabbian, centrocampista del Bologna convocato per la prima volta dall’Italia del neo c.t. Gattuso

Tra i nuovi volti scelti da Gattuso per rappresentare l’Italia, c’è anche quello di Giovanni Fabbian.

Il centrocampista del Bologna è stato convocato per la prima volta con la Nazionale maggiore, così come successo a Francesco Pio Esposito.

Gattuso ha lanciato un segnale chiaro: bisogna investire sui giovani azzurri.

Così, in vista delle sfide contro Estonia e Israele valevoli per le qualificazioni al Mondiale, entrambi i giocatori hanno ricevuto la chiamata tra i grandi dell’Italia. Ecco le parole di Fabbian in conferenza stampa.

Fabbian: “Giocare per la Nazionale è un orgoglio”

Giovanni Fabbian ha esordito dicendo: “L’umiltà è fondamentale, un aspetto che mi piace sempre evidenziare. Giocare per la Nazionale è sempre motivo d’orgoglio. Io ho avuto anche la possibilità di giocare con le giovanili, ma è sempre un onore indossare l’azzurro“.

Il centrocampista ha parlato dello spazio concesso ai giovani in Serie A: “In Italia ci sono giovani come all’estero, l’importante è avere la possibilità di sbagliare e di riprovare“.

“Bologna? Sono sempre a disposizione “

Per Fabbian il calcio non è tutto: “Sto facendo un percorso di economia con una università on-line. L’ho fatto principalmente per trovare qualcosa extra-calcio perché la carriera da calciatore non è lunghissima e dopo devi pensare ad altro“.

Su Italiano a Bologna: “L’importante per un calciatore è mettersi a disposizione, lo faccio al Bologna e qui in Nazionale. Mister Italiano mi sta dando una grande mano, in settimana lavoriamo molto e mi dà numerosi consigli. Cerco di fare sempre quello che mi chiede”.“.

Fabbian ha proseguito parlando dell’obiettivo Mondiale: “Dalla nazionale italiana ci si aspetta di giocare il Mondiale… Mi è dispiaciuto non qualificarci in precedenza, siamo qui e ci mettiamo a disposizione per raggiungere questo obiettivo“.

Il centrocampista ha rivelato come ha vissuto la convocazione di Gattuso: “In modo tranquillo e sereno, è sempre motivo d’orgoglio far parte di questo gruppo e di questa storia. Voglio godermi questa esperienza nel migliore dei modi“.