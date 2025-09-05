Italia-Estonia, cellulare in campo e partita interrotta per qualche secondo
Interrotta per qualche secondo Italia-Estonia per un telefono presente sul terreno di gioco
Dopo essere trascorsi appena 2 minuti di gioco nella sfida tra l’Italia e l’Estonia, il direttore di gara Joao Pinheiro si è visto costretto a dover interrompere la partita.
Un episodio piuttosto curioso, in quanto era presente sul terreno di gioco un cellulare.
Immediato è stato l’intervento dell’arbitro per prelevarlo dal campo e far riprendere prontamente il gioco appena qualche secondo dopo.