Italia-Estonia, cellulare in campo e partita interrotta per qualche secondo

Redazione 5 Settembre 2025

Interrotta per qualche secondo Italia-Estonia per un telefono presente sul terreno di gioco 

Dopo essere trascorsi appena 2 minuti di gioco nella sfida tra l’Italia e l’Estonia, il direttore di gara Joao Pinheiro si è visto costretto a dover interrompere la partita.

Un episodio piuttosto curioso, in quanto era presente sul terreno di gioco un cellulare.

Immediato è stato l’intervento dell’arbitro per prelevarlo dal campo e far riprendere prontamente il gioco appena qualche secondo dopo.

 