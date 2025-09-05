Gli Azzurri la decidono nel secondo tempo: termina 5-0 contro l’Estonia

L’Italia la decide nel secondo tempo: è 5-0 contro l’Estonia

Inizia alla grande l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana. Termina 5-0 contro l’Estonia allenata da Henn.

Al termine di un primo tempo per niente facile chiuso sullo 0-0 dove sono arrivati oltre 15 tiri verso lo specchio della porta difesa da Hein, gli Azzurri hanno scatenato tutta la loro offensiva nel giro pochi minuti e nella seconda frazione di gioco.

Ad aprire le marcature dopo 58 minuti ci ha pensato Kean con un colpo di testa da dentro l’area di rigore: il primo gol in Nazionale dell’era Gattuso porta la sua firma. Al minuto 69, poi, il raddoppio firmato dall’altro attaccante scelto da Gattuso dal 1′: Mateo Retegui. L’ex attaccante dell’Atalanta ha beneficiato di un assist a ridosso dell’area servito da Raspadori per battere Hein con una rasoiata sul primo palo.

Lo stesso Raspadori, invece, a completare le marcature due minuti dopo il gol dell’ex Genoa: colpo di testa in tuffo a tu per tu con la porta avversaria su assist di Politano. Ma non finisce certo qui: al minuto 89 Retegui ha messo a segno la sua doppietta, con Alessandro Bastoni a chiudere le marcature al secondo minuto di recupero dopo il 90°. Buona la prima per Gattuso, gli Azzurri vincono 5-0.