Italia, la probabile formazione contro l’Estonia

La probabile formazione dell’Italia in vista della gara contro l’Estonia, la prima di Gennaro Gattuso come commissario tecnico

L’Italia si prepara alla sfida contro l’Estonia: sarà la prima per Gennaro Gattuso come commissario tecnico.

Il CT ha presentato la gara alla vigilia, spiegando che sarà complicata e che saranno fondamentali il collettivo e la voglia di lottare.

Gattuso esordisce con una partita molto importante: gli azzurri sono terzi nel girone I delle qualificazioni ai Mondiali, con una partita in meno di Israele, al momento a +3.

Di seguito la probabile formazione dell’Italia.

La probabile formazione dell’Italia contro l’Estonia

Gattuso punta sulla difesa a quattro, con Calafiori e Bastoni affiancati da Di Lorenzo a destra e Dimarco a sinistra, con la porta difesa da Donnarumma. A centrocampo Barella e Tonali potrebbero partire più indietro rispetto ai trequartisti Politano, Kean e Zaccagni, a supporto dell’unico attaccante Retegui.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. Allenatore: Gattuso

Dove vedere Italia-Estonia in tv e in streaming

La sfida tra Italia e Estonia è in programma per venerdì 5 settembre 2025 al New Balance Stadium di Bergamo. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20.45.

La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1, oppure in diretta streaming su RaiPlay.