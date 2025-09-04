Questo sito contribuisce all'audience di

Italia, la probabile formazione contro l’Estonia

Redazione 4 Settembre 2025
Retegui con la maglia dell'Italia (IMAGO)
Retegui con la maglia dell’Italia (IMAGO)

La probabile formazione dell’Italia in vista della gara contro l’Estonia, la prima di Gennaro Gattuso come commissario tecnico

L’Italia si prepara alla sfida contro l’Estonia: sarà la prima per Gennaro Gattuso come commissario tecnico.

Il CT ha presentato la gara alla vigilia, spiegando che sarà complicata e che saranno fondamentali il collettivo e la voglia di lottare.

Gattuso esordisce con una partita molto importante: gli azzurri sono terzi nel girone I delle qualificazioni ai Mondiali, con una partita in meno di Israele, al momento a +3.

Di seguito la probabile formazione dell’Italia.

La probabile formazione dell’Italia contro l’Estonia

Gattuso punta sulla difesa a quattro, con Calafiori e Bastoni affiancati da Di Lorenzo a destra e Dimarco a sinistra, con la porta difesa da Donnarumma. A centrocampo Barella e Tonali potrebbero partire più indietro rispetto ai trequartisti Politano, Kean e Zaccagni, a supporto dell’unico attaccante Retegui.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. Allenatore: Gattuso

Gattuso, CT Italia (IMAGO)
Gattuso, CT Italia (IMAGO)

Dove vedere Italia-Estonia in tv e in streaming

La sfida tra Italia e Estonia è in programma per venerdì 5 settembre 2025 al New Balance Stadium di Bergamo. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20.45.

La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1, oppure in diretta streaming su RaiPlay.