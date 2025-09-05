Italia, è di Kean il primo gol dell’era Gattuso

Moise Kean apre l’era Gattuso per l’Italia con un gol contro l’Estonia

Il primo gol della nuova era della Nazionale italiana, con Gennaro Gattuso in panchina, porta la firma di Moise Kean.

Ci sono voluti 58 minuti per sbloccare la partita contro l’Estonia valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale.

Dopo vari tentativi degli azzurri, l’attaccante della Fiorentina ha trovato la rete del momentaneo 1-0 con un bel colpo di testa su cross di Dimarco, alzato poi di tacco da Retegui con la palla solo da spingere in porta.

Un solo minuto dopo, inoltre, ha anche sfiorato la doppietta, liberandosi nell’uno contro uno del proprio marcatore e colpendo in pieno il palo della porta avversaria.

A segno anche Retegui e Raspadori

Il gol del vantaggio di Kean ha rotto una resistenza dell’Estonia che era durata per tutto il primo tempo oltre che per l’inizio del secondo. Infatti, poco più di dieci minuti dopo è arrivato il raddoppio di Retegui, con un bel tiro rasoterra dal limite dell’area al 69′.

Due minuti dopo, è arrivato anche il gol del 3-0, che mette al sicuro il risultato. Questa volta l’ha segnato il subentrato Raspadori, in tuffo di testa dopo la combinazione tra Di Lorenzo e Politano sulla fascia destra Per lui è il decimo gol in nazionale.