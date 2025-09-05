Italia-Estonia, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali scelte da Gattuso e Henn per la sfida tra Italia ed Estonia, valida per le qualificazioni europee al Mondiale
L’inizio di una nuova era per la Nazionale. Parte oggi l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Italia, con un obiettivo chiaro e definito.
La rincorsa al Mondiale riparte da Bergamo, dove tra poco più di un’ora gli Azzurri ospitano l’Estonia nella speranza di ottenere 3 punti segnando magari tanti gol.
La Nazionale torna in campo dopo una sosta di giugno in chiaro-scuro: prima è arrivata la pesantissima sconfitta contro la Norvegia, poi il successo non del tutto convincente contro la Moldavia.
Una vittoria su quattro invece fino a ora per l’Estonia, che nel proprio percorso di qualificazione ha battuto solamente la Moldavia. Sfida complicata per la squadra allenata da Henn, che vuole però fare uno scherzetto all’Italia.
Le formazioni ufficiali di Italia-Estonia
ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Tonali, Barella; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. CT: Gattuso.
A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Locatelli, Rovella, Raspadori, P. Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso, Mancini.
ESTONIA (4-2-3-1): Khein; Saliste, Paskotsi, Kuusk, Schjonning-Larsen; Palumets, Shein; Kait, Sinyavskiy, Kristal; Sappinen. CT. Henn.
A disposizione: Igonen, Vallner, Peetson, Saarma, Anier, Yakovlev, Ainsalu, J. Tamm, Miller, Tammik, Tur, Soomets.
Dove vedere Italia-Estonia in tv e in streaming
La partita tra Italia ed Estonia, in programma alle 20.45 allo Stadio di Bergamo, sarà visibile su Rai 1. Per poter assistere al match in streaming, inoltre, bisognerà accedere su RaiPlay.