Le dichiarazioni di Gianluigi Donnarumma in conferenza stampa a due giorni dalla sfida dell’Italia contro la Norvegia.

Sale l’attesa per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali. Per l’Italia ci sono in programma la sfida contro la Norvegia, il prossimo 6 giugno, e quella con la Moldavia il 9 giugno.

A due giorni dal primo match è intervenuto Gianluigi Donnarumma in conferenza stampa a Coverciano per commentare la partita.

“Sentiamo la tensione ma dobbiamo andare al Mondiale, conosciamo tutti l’importanza della gara. Abbiamo bisogno di affetto e tifo“, ha esordito il portiere del PSG.

E ha continuato: “Quest’anno non è stato facile a livello morale. Quando tornavo in Italia non venivo accolto bene. Ora invece sono contento, sono cresciuto mentalmente“.

Italia, le parole di Donnarumma

Donnarumma ha proseguito sulla sua situazione di mercato: “Sto bene a Parigi. Devo sentire la società per il rinnovo e spero di rimanere lì a lungo. Serie A un giorno? Non chiudo le porte a nulla perché l’Italia è casa mia. Ma mi godo il momento, il Psg ha fiducia in me“.

Infine, il portiere ha concluso parlando di Acerbi e di Halaand: “Acerbi ci avrebbe fatto comodo, ognuno è però responsabile delle proprie azioni. Essere qui deve essere un orgoglio. Halaand? È tra gli attaccanti più forti al mondo, contro avversari del genere viene sempre da dare qualcosa in più. Studierò qualcosa“.