Italia, Dimarco in vista della Norvegia: “Vincere e prepararsi per i playoff di marzo”

Le dichiarazioni dell’esterno di Italia e Inter, Federico Dimarco, in vista della sfida con la Norvegia

Manca sempre meno a Italia-Norvegia, ultima sfida per gli Azzurri di Gattuso prima dei playoff per i Mondiali che non si disputeranno prima di marzo 2026.

L’esterno dell’Inter e della Nazionale, Federico Dimarco, è intervenuto ai microfoni di VivoAzzurroTv in avvicinamento al match che si disputerà a San Siro a partire dalle 20:45 di domenica 16 novembre.

“È importante perché è l’ultima partita prima dei playoff, dovremo cercare di continuare a fare quello che stiamo facendo, provare a vincere per prepararsi al massimo per marzo“, ha dichiarato.

Di seguito tutte le sue parole di microfoni.

Italia, Dimarco: “Cerchiamo un risultato importante per noi stessi”

“Affrontare la Norvegia ci carica, sicuramente. Dovremo andare in campo per vincere, sappiamo come è andata a Oslo, dovremo cercare di fare un risultato importante anche per noi stessi“, ha proseguito Dimarco, reduce dall’assist in Moldavia-Italia da subentrato.

Si è trattato del suo nono passaggio vincente in Azzurro. “Goduria come un gol? Sì, poi dipende in che frangente. Sono contento di quello che sto facendo e dell’assist, ma quello che contava era vincere, quella era la cosa più importante“.

Infine, anche una battuta sul ct Rino Gattuso: “Ci ha detto che abbiamo fatto un ottima partita in Moldavia e dovremo cercare di farla anche contro la Norvegia“.