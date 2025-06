Italia, Corradi: “Dal primo luglio inizierò una nuova esperienza. Sono grato alla Federazione”

Le parole di Bernardo Corradi sulla sua esperienza da allenatore delle giovanili dell’Italia e sul suo futuro

Bernardo Corradi, ai microfoni di sky sport, ha rilasciato un’importante intervista sul suo futuro e sulla sua esperienza all’interno della FIGC alla guida delle giovanili.

L’allenatore ha lasciato qualche speranza sul futuro della Nazionale: “Per quella che è la mia esperienza, posso dire di aver trascorso 8 anni meravigliosi in Federazione. Ho visto generazioni di giovani calciatori crescere e credo che da 10-12 anni, a livello giovanile stiamo ottenendo risultati incredibili.”

Ha poi confermato la conclusione dell’esperienza con la Nazionale: “Futuro? Sono un ottimista di natura, ho voglia di lavorare e anche se le strade con la Federazione si separeranno rimarrò sempre grato. Ho deciso di andarmene per fare un master, dopo aver ottenuto una laurea in cui mi è mancata solo la lode.”

Corradi, ha poi confermato l’inizio della sua nuova avventura: “Milan? il mio contratto scade il 30 giugno e dal primo luglio inizierò questa nuova esperienza.”

Corradi nello staff di Allegri

Bernardo Corradi, infatti, sarà presente nel nuovo staff di Massimiliano Allegri alla guida del Milan per la prossima stagione.

Per lui sarà la prima esperienza in Serie A da non giocatore, dopo aver allenato la Nazionale under 16 e la under 20.