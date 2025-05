Luciano Spalletti, ct Italia

La lista di Spalletti per le gare inaugurali del girone di qualificazione al Mondiale: prima chiamata per Coppola del Verona

Mentre il campionato di Serie A deve ancora emettere gli ultimi e più importanti verdetti, si inizia a pensare alle sfide di giugno che vedranno tornare in campo le nazionali.

Sarà un mese molto caldo per la Nazionale italiana di Luciano Spalletti, che apre il girone di qualificazione per il Mondiale del 2026 e che già nella prima sfida si gioca tantissimo.

Gli Azzurri esordiranno infatti il 6 giugno in Norvegia contro Haaland e compagni, in quella che è non solo la prima ma anche la più complicata partita dell’intero girone. Il 9, invece, arriverà la Moldavia al Mapei Stadium.

A pochi giorni dal ritrovo di Coverciano il CT Spalletti ha diramato la lista dei convocati, all’interno della quale non mancano le sorprese. Prima chiamata per Coppola del Verona, ritornano Acerbi, Locatelli e Orsolini.

Italia, i convocati per le sfide contro Norvegia e Moldavia

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham); Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Hellas Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Federico Gatti (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham), Davide Zappacosta (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle); Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).