Italia, i convocati di Gattuso: c’è la novità Caprile, tornano Scamacca e Buongiorno
I giocatori convocati da Gennaro Gattuso, ct dell’Italia, in vista dei prossimi impegni della Nazionale contro Moldavia e Norvegia
L’Italia di Gennaro Gattuso è pronta a disputare le ultime due gare del proprio girone di qualificazione al prossimo Mondiale del 2026.
Gli Azzurri saranno infatti impegnati il 13 novembre contro la Moldavia e domenica 16 novembre in casa contro la Norvegia.
La situazione nel gruppo I vede la formazione di Donnarumma e compagni occupare la seconda posizione con 15 punti conquistati in 6 gare giocate. La Norvegia è prima a punteggio pieno, a 18 punti in 6 gare. Segue l’Israele terzo a 9 punti ma con una partita in più già disputata.
Intanto, il ct Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati degli Azzurri convocati per i prossimi impegni.
Italia, i convocati di Gattuso
PORTIERI: Caprile, Carnesecchi, Donnarumma, Vicario;
DIFENSORI: Bastoni, Bellanovca, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Di Lorenzo, Dimarco, Gabbia, Mancini;
CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Ricci, Tonali;
ATTACCANTI: F.P. Esposito, Kean, Orsolini, Politano, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni.
C’è dunque la novità Caprile tra i portieri alla prima chiamata in Azzurro. Mentre tornano Buongiorno e Ricci oltre a Scamacca, dopo l’infortunio rimediato con l’Atalanta negli scorsi mesi. Sarà assente per la gara contro la Moldavia Barella, ammonito contro Israele da diffidato.