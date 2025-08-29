Italia, i primi convocati di Gattuso: ci sono Pio Esposito e Leoni
Questa la prima lista di convocati del nuovo c.t. dell’Italia Gennaro Gattuso in vista delle qualificazioni al Mondiale del 2026
C’è tanta attesa e tanta curiosità per vedere la nuova Italia firmata Gennaro Gattuso.
Il neo c.t. degli Azzurri sarà impegnato il 5 e l’8 settembre con due delicate sfide valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026.
La prima sarà in casa contro l’Estonia, mentre la seconda in trasferta contro Israele.
Intanto, è stata diramata la prima lista studiata da Gattuso per la sua Italia: di seguito i convocati.
Italia, i primi convocati di Gattuso
PORTIERI: Carnesecchi, Donnarumma, Meret, Vicario
DIFENSORI: Bastoni, Bellanova, Calafiori, Cambiaso, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Leoni, Mancini
CENTROCAMPISTI: Barella, Fabbian, Frattesi, Locatelli, Rovella, Tonali
ATTACCANTI: Pio Esposito, Kean, Maldini, Orsolini, Politano, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni