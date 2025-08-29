Questo sito contribuisce all'audience di

Italia, i primi convocati di Gattuso: ci sono Pio Esposito e Leoni

Redazione 29 Agosto 2025
Gennaro Gattuso (Imago)


Questa la prima lista di convocati del nuovo c.t. dell’Italia Gennaro Gattuso in vista delle qualificazioni al Mondiale del 2026

C’è tanta attesa e tanta curiosità per vedere la nuova Italia firmata Gennaro Gattuso.

Il neo c.t. degli Azzurri sarà impegnato il 5 e l’8 settembre con due delicate sfide valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026.

La prima sarà in casa contro l’Estonia, mentre la seconda in trasferta contro Israele.

Intanto, è stata diramata la prima lista studiata da Gattuso per la sua Italia: di seguito i convocati.

Italia, i primi convocati di Gattuso

PORTIERI: Carnesecchi, Donnarumma, Meret, Vicario

DIFENSORI: Bastoni, Bellanova, Calafiori, Cambiaso, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Leoni, Mancini

CENTROCAMPISTI: Barella, Fabbian, Frattesi, Locatelli, Rovella, Tonali

ATTACCANTI: Pio Esposito, Kean, Maldini, Orsolini, Politano, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni