Italia, i convocati: ci sono Nicolussi Caviglia e Cambiaghi

Redazione 3 Ottobre 2025
Gennaro Gattuso (IMAGO)
Le convocazioni del CT Gennaro Gattuso per i prossimi impegni dell’Italia

L’Italia si prepara alla prossima sosta nazionali. Le prossime partite, valide per le qualificazioni mondiali, saranno contro Estonia e Israele

Più precisamente, si giocherà sabato 11 a Tallinn, poi martedì 14 ottobre a Udine.

Gattuso torna sulla panchina azzurra dopo le vittorie proprio contro Estonia e Israele, rispettivamente per 5-0 e 5-4 a inizio settembre.

Di seguito la lista con tutti i 27 convocati.

Italia, tutti i convocati di Gattuso

PORTIERI: Carnesecchi, Donnarumma, Meret, Vicario.

DIFENSORI:Bastoni, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Dimarco, Gabbia, Mancini, Udogie

CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Nicolussi Caviglia, Tonali

ATTACCANTI: Cambiaghi, F.P. Esposito, Kean, Orsolini, Politano, Raspadori, Retegui, Zaccagni

 