Anche in caso di qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026, gli Azzurri non potrebbero incontrare Capo Verde: la motivazione

Italia e Capo Verde non si incontreranno ai Mondiali, almeno per quanto riguarda la fase a gironi. Dopo la qualificazione degli Squali Bianchi, anche gli Azzurri sognano di staccare un pass per l’edizione in programma nella prossima estate, ma dovranno passare dai playoff dopo il secondo posto alle spalle della Norvegia.

Proprio questo toglie la possibilità di un incrocio tra la squadra di Gattuso e quella di Bubista. Il regolamento prevede che le quattro vincenti dei playoff finiscano in quarta fascia, l’ultima.

In questo raggruppamento rientra anche Capo Verde, con 1359 punti nel ranking, meglio solo di Ghana e Nuova Zelanda. I gironi saranno composti da una squadra per ogni fascia, per questo Azzurri e Squali Bianchi non potranno incontrarsi in nessun caso in caso di qualificazione della squadra di Gattuso.

Se l’Italia avesse vinto il proprio girone di qualificazione, invece, sarebbe stata in prima o in seconda fascia. Gli Azzurri hanno infatti 1710 punti nel ranking FIFA, quattro in meno della Croazia e sei in più della Germania.

Capo Verde nella storia

Capo Verde ha raggiunto la prima storica qualificazione ai Mondiali grazie alla vittoria per 3-0 contro eSwatini. A far partire la festa ci hanno pensato le reti di Livramento, Willy Semedo e Stopira, che hanno fatto impazzire i tifosi dell’Estádio Nacional di Praia.

Gli Squali Bianchi sono diventati la seconda Nazionale più piccola in termini di popolazione a qualificarsi per un Mondiale. Il primato resta all’Islanda, riuscita a staccare un pass per l’edizione in Russia nel 2018.

Italia, come funzionano i playoff?

L’Italia dovrà invece passare per i playoff per cercare di ottenere un pass in vista dei Mondiali 2026. La Norvegia ha infatti vinto il girone degli Azzurri, con 7 vittorie consecutive. Le sedici nazionali qualificate ai playoff vengono divise in quattro fasce: le dodici seconde dei gironi delle qualificazioni sono classificate in base al loro posto nel ranking Fifa di novembre 2025. Le prime quattro- tra cui rientra anche l’Italia- vanno in prima fascia. Le successive quattro in seconda, e le restanti in terza. L’ultima fascia è invece occupata dalle quattro ripescate della Nations League.

Le squadre della prima fascia saranno accoppiate con quelle della quarta per le semifinali, quelle della seconda con quelle della terza. La squadra di Gattuso giocherà dunque la semifinale in casa. In finale, invece, i percorsi si incrociano tra di loro. A determinare chi giocherà la partita decisiva per la qualificazione al Mondiale sarà ancora il sorteggio.