Niccolò Cambiaghi con la maglia dell’Italia (Imago)

Nicolò Cambiaghi lascia il ritiro dell’Italia a causa di un fastidio al polpaccio: non ci sarà contro Moldavia e Norvegia

Una brutta notizia per l’Italia e Gennaro Gattuso, alla vigilia della sfida contro la Moldavia valida per la penultima giornata delle qualificazioni al prossimo Mondiale.

La Nazionale perde infatti Niccolò Cambiaghi, costretto a lasciare il ritiro per un leggero fastidio al polpaccio destro.

L’esterno del Bologna, che a sua volta aveva preso il posto dell’indisponibile Kean nella lista dei convocati per la campagna di novembre, non sarà dunque disponibile per le gare contro Moldavia e Norvegia.

A questo punto, Gattuso potrebbe scegliere di convocare un altro attaccante al posto del classe 2000.