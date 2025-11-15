Le ultime in casa azzurra

Per la sfida contro la Norvegia Gattuso e l’Italia dovranno fare a meno di Riccardo Calafiori.

Dopo aver saltato la gara contro la Moldavia, il difensore dell’Arsenal – fermato da un fastidio all’anca – non ha recuperato per la gara di San Siro di domenica 16 novembre.

Calafiori non sarà così a disposizione.

Gattuso lo ha ringraziato così a Sky Sport: “Lo ringrazio per la sua professionalità che ha dimostrato, ieri ci abbiamo provato. Potevamo fargli stringere i denti ma non è corretto perché ogni 3-4 giorni hanno partite. Vediamo chi giocherà dall’altra parte, abbiamo Buongiorno, Mancini, vedremo”.

Anche Tonali in tribuna

Non solo Calafiori. Anche Tonali non prenderà parte alla gara contro la Norvegia.

Nessun allarme infortunio. Gattuso non vuole rischiare di perderlo per un’ammonizione che lo estrometterebbe dai playoff.