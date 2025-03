Arrivano novità riguardo l’infortunio riportato da Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal e dell’Italia, contro la Germania

Nei minuti finali della gara di andata dei quarti di finale di UEFA Nations League, il difensore dell’Italia Riccardo Calafiori è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio.

Il c.t. degli Azzurri Luciano Spalletti aveva detto di essere preoccupato circa il problema del giocatore dell’Arsenal, dato che “sentiva un fastidio all’altezza del ginocchio“.

Fortunatamente, l’incidente accaduto all’ex Bologna non dovrebbe essere grave. Il calciatore avrebbe infatti riportato una lesione al collaterale tra primo e secondo grado, con tempi di recupero compresi tra le 2 e le 3 settimane.

Calafiori salterà sicuramente la gara di ritorno contro la Germania, con gli Azzurri che dovranno inoltre recuperare l’1-2 subito contro i tedeschi a San Siro.

Italia, l’esito degli esami sull’infortunio di Calafiori

Dopo un contrasto negli ultimi minuti della partita, il piede d’appoggio gli era scivolato, costringendolo a un movimento innaturale. Questa la dinamica che aveva portato Ricacardo Calafiori a terminare con difficoltà gli istanti finali della gara di Nations League contro la Germania.

Il difensore era rimasto in campo, dato che gli Azzurri avevano terminato tutti i cambi. Ma la difficoltà del calciatore dell’Arsenal nel proseguire la gara si erano viste subito, sia in campo che una volta abbandonato San Siro al termine della gara.

Sospiro di sollievo

Per quanto visto in campo, l’eventuale notizia della lesione del collaterale sarebbe ovviamente meno grave di quanto si pensava appena dopo l’accaduto, dato che la dinamica dell’infortunio aveva ricordato molto quello già precedentemente accusato in questa stagione dal difensore italiano.

Problema che aveva costretto Calafiori a restare fuori dal campo per più di un mese, saltando diverse partite con l’Arsenal oltre che con la Nazionale. Ora non resta altro che aspettare l’esito ufficiale degli esami.