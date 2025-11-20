Il Capo Delegazione dell’Italia Gianluigi Buffon ha parlato in diretta da Zurigo, prima del sorteggio dei playoff dei Mondiali

L’Italia è in attesa di scoprire chi dovrà affrontare ai playoff, validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Il sorteggio è in programma a Zurigo e comincerà alle ore 13:00. In attesa di sapere le avversarie degli azzurri, Gianluigi Buffon ha parlato ai microfoni di SkySport.

L’ex portiere ha cominciato dicendo: “Si deve lavorare sulla testa, su tutto. Attendiamo marzo con trepidazione ed entusiasmo. Stiamo prendendo una strada delicata, quella del ‘Non ci resta che piangere’ o ‘Ricordati che devi morire’. Ogni volta che ci sono queste cose la gente ha paura. Mi auguro che saranno due partire importanti. Il percorso che abbiamo fatto è buono. In ogni percorso virtuoso c’è sempre un contrattempo”.

Buffon ha poi proseguito: “Contro la Norvegia nel primo tempo non hanno fatto un tiro e noi abbiamo avuto diverse occasioni. Fino al 70′ eravamo sull’1-1, quindi significa che siamo una squadra competitiva se non perde caratteristiche. Al di là di tutto, la Norvegia per me è tra le prime 5-6 del mondo. Ha tre fenomeni che ti fanno partire da 1-0. Tolti i gol è sempre stata una gara equa”.

Italia, le parole di Buffon sul sorteggio

Sulle possibili avversarie ha ammesso: “Non sceglierei nessuna delle nazionali, non si dice mai chi si vuole. Sicuramente eviterei la Polonia in finale e la Svezia in semifinale. Tutte le altre gare ce le possiamo giocare con ottime possibilità di vittoria”.

Ricordiamo che tra le possibili avversarie dell’Italia in semifinale ci sono Svezia, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord e Romania. Nell’eventuale finale invece Polonia, Galles, Repubblica Ceca e Slovacchia oltre a Irlanda, Albania, Bosnia e Kosovo.