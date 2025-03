Le parole del capo delegazione della Nazionale Italiana, allenata da Luciano Spalletti, sul momento della Juventus di Thiago Motta.

La Juventus vive un momento di difficoltà in una stagione decisamente al di sotto delle aspettative. L’avvento di Thiago Motta, arrivato in estate per sostituire Massimiliano Allegri, aveva portato entusiasmo e sorrisi.

Buon umore che, dopo mesi di lavoro, si è smorzato e ha lasciato spazio addirittura alla contestazione dei tifosi che dopo lo 0-4 contro l’Atalanta hanno addirittura lasciato l’Allianz Stadium prima della fine del match.

Le due eliminazioni in UEFA Champions League contro il PSV Eindhoven e in Coppa Italia contro l’Empoli sono state due macchie pesanti nella stagione bianconera.

Stagione che ora volge al termine tra dubbi sul futuro e sulla Juventus che verrà. Di questo e altro ha parlato Gianluigi Buffon, in un’intervista rilasciata agli studenti della Luiss Business School di Roma.

Buffon: “Mancano ancora dieci giornate”

L’ex numero uno della Juventus ha parlato così del momento bianconero, dando indirettamente un suggerimento alla società: “Probabilmente le cose non stanno andando come vorrebbero, ma mancano ancora dieci giornate e tanto vale attendere il finale e vedere se in questo rush può accadere qualcosa di sorprendente, e sorprendentemente positivo. Io me lo auguro“.

Il capo della delegazione azzurra ha poi proseguito parlando proprio del suo ruolo nella Nazionale Italiana: “È qualcosa che mi emoziona. Lavorare con mister Spalletti è una grande fortuna, è un professionista eccezionale, un perfezionista unico e una delle persone più generose che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio. Il coraggio e la generosità sono i due principali ingredienti che cerco nell’uomo”.