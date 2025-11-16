Italia, Bonucci: “Dobbiamo continuare a tenere alto l’entusiasmo per arrivare a marzo nelle migliori condizioni”

Le dichiarazioni di Leonardo Bonucci ai microfoni di sky sport nel prepartita di Italia-Norvegia

Già sicura della qualificazione ai playoff che si disputeranno a marzo 2026, l’Italia di Rino Gattuso ospita a San Siro la Norvegia di Haaland e compagni.

Sarebbe necessario un improbabile 9-0 per ottenere la qualificazione diretta ai Mondiali 2026.

Si tratterà più di un match per rialzare la testa, ‘vendicarsi’ della prestazione di Oslo e iniziare l’avvicinamento ai playoff nella miglior maniera possibile.

Leonardo Bonucci, ad ogni modo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio, in programma alle 20:45. Di seguito le sue dichiarazioni.

Italia, Bonucci: “Credo che Mancini farà una grande partita”

“Playoff? “Siamo concentrati su questa sera. C’è tanto entusiasmo, lo stadio pieno. Dobbiamo continuare a tenere alto l’entusiasmo per arrivare a marzo nelle migliori condizioni psicofisiche”, sono state le sue prime parole.

Bonucci ha continuato poi su Erling Haaland: “Abbiamo grandissimi giocatori, anche se lui è un grande attaccante. I nostri ragazzi contro questi giocatori hanno sempre fatto grandi prestazioni e abbiamo grande fiducia in loro. Credo che Mancini farà una grande partita”