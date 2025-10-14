Leonardo Bonucci, collaboratore tecnico Italia (Imago)

Le parole di Leonardo Bonucci, collaboratore di Gattuso, a pochi minuti dalla partita contro Israele

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Italia-Israele, Leonardo Bonucci, membro dello staff di Gennaro Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.

Il collaboratore del CT ha dichiarato: “Oggi sappiamo che la partita è fondamentale per cominciare a pensare più avanti. Vincere stasera è obbligatorio, giochiamo contro una buona nazionale, ma siamo forti e abbiamo preparato bene la gara. I ragazzi in questa settimana sono stati perfetti, hanno dimostrato disponibilità e senso di appartenenza. Questo è lo spirito da dimostrare per andare al Mondiale“.

Dopodiché, l’ex difensore ha parlato del proprio nuovo ruolo: “Sto mettendo a disposizione la mia esperienza anche nel proporre idee sui calci piazzati. Condividiamo quotidianamente anche col mister idee sulle convocazioni, sono fortunato perché sono in un grande staff“.

E per concludere: “Sicuramente quello che abbiamo chiesto al gruppo è di essere aggressivi e di soffocare il loro primo possesso. Vogliamo fare sacrificio anche nelle corse all’indietro perché l’importante l’atteggiamento giusto. In questa nazionale c’è grande entusiasmo, grande senso di appartenenza e stasera l’unico obiettivo è quello di vincere la partita“.