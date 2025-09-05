Italia, Bellanova: “Gattuso? Ti rimane impresso per il cuore e la grinta che ci mette”

Le parole di Raoul Bellanova prima di Italia-Estonia

Manca sempre meno all’esordio degli Azzurri sotto la guida di Gennaro Gattuso.

A pochi attimi dal fischio d’inizio del match contro l’Estonia, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport il difensore della Nazionale Raoul Bellanova.

Il difensore dell’Atalanta ha iniziato così la sua intervista: “Siamo consapevoli dei nostri mezzi. Sono stati 4-5 giorni di duro lavoro in cui abbiamo spinto e dobbiamo ringraziare Gattuso perché è stato determinante dal primo momento”.

Infine, proprio su Gattuso: “Il CT e il suo staff sono di altissimo livello. La cosa che ti rimane impressa di Gattuso è la grinta e il cuore che ci mette”. Poi, sulla sua Bergamo che oggi ospita la partita dell’Italia: “Ringraziamo la città, mi sento a casa“.

Italia, Luigi Riccio: “Abbiamo una grandissima responsabilità”

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto anche il vice di Gennaro Gattuso Luigi Riccio: “Grandissima responsabilità. Le esperienze che abbiamo fatto con Rino sono state molto formative. Questi giorni abbiamo lavorato alla grande. Tutti si sono presentati con grande entusiasmo. Gattuso è molto bravo a creare situazioni aggreganti e siamo in un momento in cui il calcio è in continua evoluzione. Siamo pronti eventualmente anche a cambiare. Le due punte Kean-Retegui? Opzione per riempire l’area maggiormente”