Francesco Acerbi ha risposto al ct Azzurro Luciano Spalletti circa la decisione di non accettare la convocazione con la Nazionale

Nella giornata di domenica 1 giugno, il ct degli Azzurri Luciano Spalletti aveva comunicato nella conferenza stampa prima della gara contro la Norvegia la scelta di Acerbi di non voler accettare la convocazione ricevuta.

Prontamente è arrivata la risposta sui social del difensore nerazzurro.

“Non è stata una scelta presa a cuor leggero ma non ci sono le condizioni per proseguire serenamente. Pretendo rispetto e se viene a mancare da chi guida il gruppo preferisco farmi da parte. È chiaro che io non faccia parte del progetto del ct“, ha detto Acerbi.

Giocatore che ha poi aggiunto nel suo lungo messaggio: “Non è stata una scelta dettata dalla rabbia o dalla delusione per la finale persa di Champions. Auguro il meglio alla Nazionale e ai miei compagni“.

Italia, la risposta di Acerbi a Spalletti

Non si è fatta attendere la versione di Acerbi sul caso convocazione che l’allenatore degli Azzurri Luciano Spalletti ha fatto presente in conferenza stampa. “Non sono uno che si aggrappa a una convocazione, ho sempre dato tutto. Ma non resto dove non mi sento voluto“, ha scritto sui suoi social il difensore.

“Continuerò a tifare per loro con lo stesso attaccamento che ho sempre dimostrato in campo“, ha concluso Acerbi.