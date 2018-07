Visite mediche e campo: la Fiorentina è la prima a tornare al lavoro

Primo giorno di scuola per la Fiorentina, che inizia ufficialmente oggi la stagione 2018-2019. Nella primissima mattinata il ritrovo al centro sportivo "Davide Astori", poi la prima parte delle visite mediche a Careggi, test che si concluderanno nella giornata di domani. I primi ad arrivare alla clinica medica sono stati Vitor Hugo, che ha voluto "salutare" Davide attraverso il proprio profilo Instagram, Diks e i giovani Brancolini, Ghidotti, Beloko e Hristov.

Qualche ora dopo ecco anche Alban Lafont, il portiere classe 1999 acquistato dal Tolosa, che fra qualche giorno volerà a giocarsi l'Europeo Under 19 con la Francia: "Sono molto felice di essere qui, forza viola" Le parole pronunciate accanto al padre. Poco dopo ecco i vari Pezzella, Biraghi, Benassi, Laurini, Olivera e Cristoforo. La Fiorentina, che è la prima squadra della Serie A a tornare al lavoro, rimarrà in città fino al 7 luglio, poi la partenza per Moena con il ritiro che durerà fino al 22. Bruciare le tappe l'obiettivo, dunque. In attesa della decisione del Tas sul Milan, in attesa di un'Europa che potrebbe diventare realtà .