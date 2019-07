Torino, in tremila al raduno al Filadelfia: “EuroToro!”

Al Filadelfia il Torino di Walter Mazzarri ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione: è cominciato il raduno nel giorno in cui l’altra parte torinese salutava il ritorno di Gigi Buffon (qui le immagini delle visite).

C’erano quasi tutti: alcuni (come Izzo) ancora in permesso vacanza; altri, come Belotti, che hanno deciso di tagliarsi le ferie per esserci in un giorno davvero molto speciale. Il Gallo ha lavorato a parte con Djidji (niente pallone: si allenerà regolarmente la prossima settimana) ma è sceso in campo con la maglia speciale realizzata per l’occasione. “EuroToro”, appunto.

La squadra riparte, la curiosità dei tifosi, che aspettano gli acquisti, è molta. E intanto Moretti era già a bordocamopo, vestendo informalmente i panni da dirigente. Con lui c’era Antonio Comi, dg del club. Prima anche Massimo Bava, il nuovo ds.