Torino-Parma, le probabili formazioni

Le possibili scelte per il secondo anticipo della dodicesima giornata di Serie A, in programma sabato 10 novembre alle ore 15

Walter Mazzarri ospita Roberto D'Aversa nel secondo anticipo della dodicesima giornata di Serie A. In campo, quindi, Torino e Parma, con i granata che dovranno rinunciare alla fisicità di Meité, con Roberto Soriano favorito per sostituirlo secondo quanto raccolto da Sky Sport. Potrebbe tornare disponibile Ansaldi, ma a sinistra dovrebbe giocare ancora Ola Aina. Nel Parma out Stulac per squalifica, mentre torna Barillà , con Rigoni che dovrebbe prendere il posto dell'ex Venezia al centro del campo e Deiola in posizione di interno destro. Inglese si riprende il posto da titolare: con lui Gervinho e Siligardi.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Soriano, Aina; Iago, Belotti.



Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Deiola, Rigoni, Barillà ; Gervinho, Inglese, Siligardi.