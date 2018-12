Futuro negli Emirati Arabi per Sanogo. Il giocatore ha raggiunto l'accordo con l'Al Ittihad ed ha già firmato con il club.



Osservato in passato anche dalla Roma (senza tuttavia esser stato un obiettivo concreto dei giallorossi), ora dunque per il centrocampista ivoriano classe '89 si chiude l'avventura allo Young Boys ed è pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Arabia.