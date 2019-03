Milan, Piatek torna a Genova: "assedio" dei tifosi

Dopo gli impegni delle Nazionali, è di nuovo tempo di campionato. Anche per il Milan, chiamato a reagire dopo la sconfitta nel derby contro l'Inter. certo, l'impegno non è dei più facili, perché dall'altra parte ci sarà la Sampdoria, che in casa ha perso solo quattro volte su 13 partite. Insomma, passare a Marassi non è mai semplice. Per nesuno.

I rossoneri sono arrivati a Genova in treno circa un'oretta fa. Diversi tifosi ad aspettarli alla stazione, uno il volto più atteso: quello di Krzysztof Piatek, ovviamente. Che è al suo primo ritorno in Liguria da quando si è trasferito a Milano e che si è dimostrato molto disponibile fin da subito. Molto bello un siparietto che lo ha visto protagonista con un bambino. Foto prima, un "cinque dopo".

Perché tornare a casa ha sempre un sapore speciale. Il polacco ha conosciuto l'Italia proprio grazie al Genoa, con cui ha segnato 19 gol in 21 partite guadagandosi San Siro. Ha già colpito anche la Samp in occasione del deby dello scorso 25 novembre. I tifosi del Milan si augurano che possa ripetersi.

