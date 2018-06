Roma, Pastore arrivato in città: FOTO e VIDEO

Javier Pastore torna in Italia e lo fa da ormai nuovo calciatore della Roma. Il talento argentino è sbarcato in questi minuti a Ciampino per iniziare la sua nuova avventura in Italia, ma questa volta con la maglia giallorossa dopo che in passato ha militato nel Palermo.

Un accoglienza calorosissima. Erano in centinaia i tifosi della Roma che hanno sfidato anche la pioggia pur di non perdersi l'arrivo in Italia del fuoriclasse argentino. Pastore è stato accolto dai suoi futuri tifosi con cori e grande entusiasmo che hanno colto di sorpresa anche l'ex centrocampista del Psg, felicissimo e sorridente davvanti a questa marea giallorossa.

Affare con il Psg chiuso sulla base di 20 milioni di euro più altri 4 di bonus,con il giocatore che nella mattinata di domani sosterrà la visite mediche con la società giallorossa.





