Roma, le maglie della squadra in occasione dell'addio di De Rossi | FOTO

Le prime due file riservate ai compagni di squadra, la conferenza stampa cui prenderà parte l'intera formazione giallorossa iniziata da pochi minuti: Daniele De Rossi dice addio alla Roma, davanti a quei compagni dei quali, da due anni, è capitano e leader indiscusso. Per celebrarlo, la squadra si è presentata in sala stampa con delle maglie celebrative, indossate da tutti quanti: un 8 in orizzontale, sotto il cognome di Daniele, per simboleggiare quell'inifinito giallorosso di cui DDR farà sempre parte. Per vedere le immagini delle magliette, scorrere la gallery in alto.